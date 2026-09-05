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سفارت افغانستان در پاکستان اعلام کرد: موضوع حراج اموال مهاجران افغان در چکوال پاکستان را پیگیری میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سفارت افغانستان در پاکستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از حراج اموال شماری از مهاجران افغان در منطقه چکوال ایالت پنجاب، موضوع را با مقامات مربوط این کشور در میان گذاشته و برای یافتن یک راه حل قانونی تلاش میکند.
دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در پاکستان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده که هیئتی از این سفارت به منطقه چکوال در ایالت پنجاب سفر کرده و وضع اموال مهاجران افغان را از نزدیک بررسی و ارزیابی کرده است.
به گفته سفارت، این هیئت در جریان این سفر با مقامهای محلی چکوال نیز دیدار و گفتوگو کرده است تا زمینه حل مشکل حراج اموال مهاجران افغان از راههای قانونی و مناسب فراهم شود.
سفارت افغانستان تأکید کرده که حفظ حقوق و اموال دکان داران افغان از موضوعات مهم این پیگیریها بوده و مقامات محلی چکوال نیز از همکاری در این زمینه اطمینان دادهاند.
این سفارت افزوده است که موضوع حراج اموال مهاجران افغان را تا دستیابی به یک راهحل مناسب و حفظ حقوق آنان به گونه جدی پیگیری خواهد کرد، موضوع اموال و داراییهای مهاجران افغان در پاکستان به ویژه در پی روند بازگشت مهاجران از موارد مورد توجه نهادهای افغانستان و مقامات پاکستانی بوده است.
سفارت افغانستان در پاکستان میگوید تلاش دارد مشکلات مرتبط با حقوق و داراییهای مهاجران افغان را از مسیرهای قانونی و از طریق گفتوگو با مقامات محلی و مرکزی پاکستان حلوفصل کند.