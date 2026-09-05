جشنواره «پرواز کاغذبادها» فردوس با ابلاغ رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید تا این رویداد فرهنگی و اجتماعی، گامی تازه در مسیر برندسازی گردشگری شهرستان فردوس و خراسان جنوبی بردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره «پرواز کاغذبادها» که هر ساله در بازه زمانی ۲۶ شهریور تا ۳ مهرماه در شهرستان فردوس برگزار می‌شود، با ابلاغ رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفت.

محمد عرب معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: این جشنواره با پیوند میان سنت، هنر بومی و نشاط اجتماعی، یکی از رویدادهای فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس محسوب می‌شود و ثبت آن در تقویم رویدادهای گردشگری کشور می‌تواند زمینه را برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهرستان فراهم کند.

او افزود: ثبت رویدادها در تقویم ملی، فراتر از یک اقدام اداری است و می‌تواند به عنوان اقدامی راهبردی در مسیر سامان‌دهی مقاصد و مدیریت هوشمندانه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

عرب ادامه داد: جشنواره «پرواز کاغذبادها» در فردوس از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از برندهای گردشگری رویدادمحور در شرق کشور برخوردار است و ثبت ملی این رویداد می‌تواند به تقویت جایگاه فردوس در نقشه گردشگری کشور کمک کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت استمرار برگزاری رویدادهای گردشگری اظهار کرد: توسعه پایدار گردشگری در گرو استمرار و ارتقای کیفیت رویدادهاست. رویدادهای مستمر و تقویم‌دار این امکان را برای گردشگران فراهم می‌کنند تا از پیش برای حضور در مقصد برنامه‌ریزی کنند.

او ادامه داد: استمرار برگزاری جشنواره «پرواز کاغذبادها» می‌تواند به تثبیت فردوس به عنوان یک مقصد رویدادمحور در ذهن گردشگران منجر شود و در ادامه، رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و فعالان صنایع‌دستی منطقه را به همراه داشته باشد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: هدف این است که جشنواره «پرواز کاغذبادها» علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت مردم، به عنوان یک سفیر فرهنگی، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری فردوس را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کند.

جشنواره «پرواز کاغذبادها» پیش از این با شماره ۲۰۵۰۹۱۳۵۷ در سطح استانی به ثبت رسیده بود و اکنون با قرار گرفتن در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، زمینه برای برنامه‌ریزی منسجم‌تر و توسعه این رویداد با هدف جذب گردشگران و تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در سال‌های آینده فراهم شده است.