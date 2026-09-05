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تیم وزنهبرداری خراسان رضوی با کسب ۴۶۰ امتیاز، عنوان نایبقهرمانی رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۳ سال را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر وزنهبرداری کشور با حضور استعدادهای برتر استانهای مختلف در قزوین برگزار شد و در پایان، نمایندگان خراسان رضوی با عملکردی موفق و کسب مجموع ۴۶۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول ردهبندی تیمی قرار گرفتند.
در پایان این مسابقات، همدان با ۵۰۸ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد، خراسان رضوی با ۴۶۰ امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و اردبیل با ۳۶۵ امتیاز به مقام سوم دست یافت.
آذربایجان غربی نیز با ۳۶۵ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت و استانهای فارس با ۳۵۵، البرز با ۳۰۲، تهران و اصفهان هر کدام با ۲۹۱ و کرمان با ۲۹۰ امتیاز در ردههای بعدی جای گرفتند.