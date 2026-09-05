به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از پزشکان جهادی کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان با حضور در اردوی جهادی در روستای کردستان بهبهان به درمان رایگان بیماران پرداختند.

در این اردوی جهادی پزشکان متخصص در زمینه‌های زنان، اطفال و داخلی، پزشک عمومی، کارشناس تغذیه، ماما و پرستار اقدام به ویزیت و درمان بیماران این منطقه کم برخوردار کردند.

گفتنی است ، به بیش از یکصد بیمار خدمات رایگان بهداشتی و درمانی در این اردوی جهادی ارائه شد.