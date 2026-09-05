به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن صیاد زمردی گفت: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مودیان، برای ارائه اظهارنامه درآمد املاک موضوع ماده (۸۰) و اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق، فقط تا پایان شهریور امسال مهلت دارند.

وی افزود: بر این اساس، مودیان مشمول تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه درآمد املاک و اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان درباره اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) نیز گفت: اشخاص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی به جز درآمد مستغلات ندارند، مکلف‌اند اظهارنامه مخصوص موضوع این ماده را طبق نمونه اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه و در آن اعلام کنند که درآمد دیگری ندارند.

صیاد زمردی همچنین از تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این مهلت برای مودیانی که شروع سال مالی آنها در بازه زمانی اول تا ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ قرار دارد، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مفاد بخشنامه ابلاغی، امکان صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تا پایان شهریورماه سال جاری فراهم است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان خاطرنشان کرد: این تصمیمات با هدف تسهیل انجام تکالیف قانونی، حمایت از مودیان و کاهش دغدغه‌ها و مراجعات آنان اتخاذ شده و مودیان می‌توانند تا مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.

وی در ادامه یادآور شد: پیش از این نیز مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده بود.

صیاد زمردی افزود: بر این اساس، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که موعد قانونی آن در بازه زمانی اول خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ بوده است، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده و مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی در پایان از مودیان خواست با توجه به مهلت‌های تعیین‌شده، نسبت به انجام تکالیف قانونی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر اقدام کنند.