پخش زنده
امروز: -
رئیس خانه معدن ایران گفت: تأخیر در تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی، هزینههای تولید را افزایش میدهد و میتواند موجب عقبماندن ایران از بازار جهانی شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا بهرامن در مراسم رونمایی از انجمن تأمینکنندگان و تولیدکنندگان قطعات و ماشینآلات معدنی و صنعتی استان تهران افزود: تشکیل این انجمن، یکی از نیازهای بخش صنعت و معدن کشور بود، چرا که معدن، بخش پیشران اقتصاد کشور است و در برنامه هفتم پیشرفت نیز نقش پررنگی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه زنجیره تأمین در حوزه معدن اهمیت بسیاری دارد، گفت: اگر نتوانیم قطعات مورد نیاز ماشینآلات و تجهیزات معدن و صنایع معدنی را بهموقع تأمین کنیم، بهطور قطع قیمت تمامشده افزایش مییابد و از بازار جهانی جا میمانیم.
رئیس خانه معدن ایران افزود: تأمینکنندگان و تولیدکنندگان قطعات، پشتیبان تداوم فعالیت اقتصادی معادن هستند و اگر این مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از معدن و فعالیتهای معدنی حمایت کنند، در عمل گام مهمی در پشتیبانی از این بخش برداشتهایم.
بهرامن ادامه داد: بسیاری از این مجموعهها در یک حوزه و یک فعالیت مشخص کار میکنند، اما وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، موضوع اصلی رقابت نیست؛ بلکه پشتیبانی از معدن و یافتن راهکار برای پوشش نیازهای این بخش و رفع مشکلات یکدیگر است.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع نیازهای معادن گفت: در همه مسائل، حتی موضوع تعرفهها، اعم از واردات و سایر موارد، باید با دقت تصمیمگیری کنیم. شاید تعرفه در نگاه نخست موضوع سادهای به نظر برسد، اما همین مسئله نیز بر قیمت تمامشده کالا اثرگذار است.
رئیس خانه معدن ایران افزود: واردکنندگان قطعات در واقع تأمینکننده نیازهای صنعت، معدن و صنایع معدنی هستند و کالاهای وارداتی آنها برای تأمین نیاز این بخشهاست، نه عرضه در بازار عمومی.
بهرامن گفت: بر همین اساس، باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و از شرایطی حمایت کنیم که ضمن حفظ و تداوم فعالیت مجموعهها، مسیر تأمین زنجیره و توسعه بخش معدن در شرایط بحرانی نیز هموار شود.
وی افزود: امروز بهطور قطع هر محمولهای که وارد کشور میشود، با افزایش قابل توجه قیمت تمامشده مواجه است. در این شرایط، باید از زنجیره تأمین حمایت کنیم و با سیاستگذاران و تصمیمگیران در بخشهای مختلف مذاکره داشته باشیم تا تأمینکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند موانع پیش روی تولید را برطرف کنند.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه انجمن تأمینکنندگان و تولیدکنندگان قطعات و ماشینآلات معدنی و صنعتی، یک انجمن ملی است، ادامه داد: منافع این انجمن متوجه کل کشور است و فعالان این عرصه نیز در سراسر کشور حضور دارند؛ بنابراین برای دستیابی به موفقیت، بهویژه در حوزه تأمین و تولید، نیازمند کار گروهی هستیم.
بهرامن گفت: باید دادهها و اطلاعات خود را روزبهروز تقویت کنیم و اطلاعات دقیق و معتبر در اختیار داشته باشیم. باید بدانیم بخش معدن و صنعت، از مرحله اکتشاف تا انتهای زنجیره، به چه تجهیزات و امکاناتی نیاز دارد؛ چرا که تمام حلقههای زنجیره به قطعات و تجهیزات نیاز دارند و توسعه این بخش تنها با نگاه ملی محقق خواهد شد.