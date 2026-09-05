برنامه «زمانه» ، با میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی، که هر هفته به بررسی مسائل روز جامعه و گفت‌و‌گو با کارشناسان ویژه می‌پردازد، از این پس در روز‌های دوشنبه تا جمعه همراه مخاطبان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «زمانه» شبکه دو که با تمرکز بر گفت‌و‌گو‌های ویژه پیرامون مسائل روز جامعه و با حضور مهمانان و کارشناسان برجسته تهیه می‌شود، تغییراتی را در برنامه پخش هفتگی خود اعمال کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این برنامه از این پس در روز‌های شنبه و یکشنبه پخش نخواهد شد و از روز دوشنبه تا جمعه، مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.

زمان بندی جدید پخش برنامه «زمانه» به شرح زیر است:

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه: ساعت ۲۲:۵۰ پخش می‌شود.

روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه: ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌شود.

برنامه «زمانه» با هدف ارائه تحلیل‌های دقیق و گفت‌و‌گو‌های هدفمند در کنار مخاطبان شبکه دو سیماست.