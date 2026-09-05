نیرو‌های امنیتی پاکستان در جریان عملیات اطلاعاتی و ضدتروریستی در چند منطقه از ایالت بلوچستان این کشور طی ۲۴ ساعت ۳۶ تروریست وابسته به گروه‌هایی که اسلام‌آباد آنها را «فتنه ال هند» و «فتنه الخوارج» می‌نامد، به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، این عملیات در مناطق «مستونگ»، «کویته»، «قلات» و «سبی» انجام شد، در عملیات مستونگ ۶ تروریست که به گفته ارتش تحت حمایت هند بودند کشته شدند و مقادیری مهمات و مواد منفجره دست ساز نیز منهدم شد.

در منطقه «شعبان» در شهرستان کویته نیز نیرو‌های امنیتی چهار مخفیگاه منتسب به «فتنه الخوارج» را هدف قرار دادند که در جریان آن ۲۶ نفر کشته شدند، همچنین در عملیات جداگانه در قلات و منطقه بهگ در شهرستان سبی، مجموعا ۴ تروریست دیگر به هلاکت رسیدند.

ارتش پاکستان اعلام کرده است که طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته در مجموع ۴۸ تروریست وابسته به گروه‌های مذکور در مناطق مختلف بلوچستان کشته شده‌اند، بر اساس آمار اعلام شده از سوی روابط عمومی ارتش پاکستان، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون نیز بیش از یک هزار و ۱۸۸ تروریست در عملیات نیرو‌های امنیتی در بلوچستان کشته شده‌اند.

«آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان با قدر دانی از نیرو‌های امنیتی، عملیات آنها علیه عناصر تروریستی را قابل تحسین دانست و تاکید کرد که عملیات علیه تروریسم با حمایت خارجی ادامه خواهد یافت.

وی گفت: ملت پاکستان در مبارزه با تروریسم در کنار نیرو‌های امنیتی کشور ایستاده است.

«محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز ضمن تجلیل از نیرو‌های ارتش و نهاد‌های امنیتی، تاکید کرد: مبارزه با تروریسم تا نابودی کامل این تهدید ادامه خواهد داشت.

وی در پیامی اعلام داشت: نیرو‌های امنیتی اجازه نخواهند داد اهداف تروریست‌ها برای ضربه زدن به امنیت پاکستان محقق شود.