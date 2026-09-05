مدیر حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌های علمیه باید میراث گران‌بهای هزار ساله فقاهت، علم، جهاد و مجاهدت علما را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کنند و در عین حال، برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید جامعه و جهان اسلام آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله علیرضا اعرافی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه که در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به آیه شریفه «قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ ۚ عَلَیٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ» اظهار کرد: این آیه شریفه سه نکته کلیدی را بیان می‌کند که در حقیقت، هویت حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دینی بر پایه آن شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه نخستین محور این آیه، دعوت به سوی خداوند است، افزود: راه پیامبر اکرم (ص) این بود که جامعه و بشریت را به سوی خداوند دعوت کند و این، رکن اصلی رسالت و فعالیت حوزه‌های علمیه نیز به شمار می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه دومین محور آیه شریفه را «بصیرت» دانست و اظهار کرد: این دعوت باید همراه با آگاهی، شناخت و بصیرت در دین باشد. در کلمات مفسران، «بصیرت» به فقاهت، شناخت عمیق و آگاهی نسبت به زوایای مختلف دین تفسیر شده است؛ بنابراین حوزه باید نسبت به دین، راه و شیوه‌های تحقق و پیاده‌سازی آن در جامعه، بصیرت و شناخت عمیق پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مسیر هدایت الهی در پیامبر اکرم (ص) خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: این مسیر نورانی، یک جریان تاریخی و پیوسته است که از پیامبر اکرم (ص) آغاز شده، در امامت ائمه اطهار (ع) استمرار یافته و در طول تاریخ، به دست فقها، علما و بزرگان دین تداوم پیدا کرده است.

آیت‌الله اعرافی با خطاب قرار دادن طلاب و جوانان حوزه‌های علمیه گفت: هویت ما و شما، طلاب عزیز و جوان، در همین مسیر تعریف می‌شود؛ شما عزیزانی که امروز در این کانون علم، جهاد و شهادت، یعنی مدرسه فیضیه، حضور دارید و همچنین همه دوستان و طلاب عزیزی که در سراسر کشور این سخنان را می‌شنوند، باید در آغاز سال تحصیلی با خدای متعال و ولی عصر (عج) عهد و پیمان ببندیم.

وی ادامه داد: باید عهد ببندیم که در امتداد این آیه شریفه، رسالت رسول خدا (ص) و امامت ائمه اطهار (ع)، مسیر سلف صالح، فقها و بزرگان دین را ادامه دهیم؛ بزرگانی که بیش از هزار سال این رسالت نورانی را بر دوش گرفته و در جامعه نورافشانی کرده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به سختی‌ها و رنج‌هایی که علما و فقهای گذشته در این مسیر متحمل شده‌اند، گفت: بزرگان دین در طول تاریخ برای حفظ و گسترش معارف الهی، دشواری‌ها و مشقت‌های فراوانی را تحمل کردند و در این راه جان‌فشانی‌های بسیاری انجام دادند. امروز این میراث گران‌بها به دست ما و شما سپرده شده است.

آیت‌الله اعرافی تأکید کرد: ما باید با همه این بزرگان و با خدای متعال عهد ببندیم که مصداق آیه شریفه «أَدْعُو إِلَی اللَّهِ» باشیم؛ از «الی‌الله» آغاز کنیم، فقط خداوند را ببینیم و همه امور و شئون زندگی و فعالیت خود را به سمت او تنظیم کنیم. این مسیر باید همراه با بصیرت و آگاهی نسبت به دین باشد؛ باید شریعت را به‌درستی فرا بگیریم، درک عمیق و صحیحی از معارف اسلامی پیدا کنیم و بتوانیم نور شریعت را در جهان گسترش دهیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور خاطرنشان کرد: رسالت حوزه تنها فراگیری مجموعه‌ای از علوم و معارف نیست، بلکه حوزه باید دین را عمیقاً بشناسد و برای تحقق، تبیین و گسترش آن در جامعه و جهان تلاش کند.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به مسئولیت تاریخی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ما باید این عهد و پیمان را برای امروز و آینده تاریخ دنبال کنیم؛ چراکه امروز چشم‌های بسیاری در جهان به حوزه‌های علمیه و ظرفیت‌های آن دوخته شده است.

وی ادامه داد: حوزه‌های علمیه باید با شناخت دقیق شرایط زمان، نیاز‌های جامعه و تحولات جهان، رسالت تاریخی خود را به‌درستی انجام دهند و در مسیر تبیین معارف دینی و گسترش پیام اسلام گام بردارند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی در بستر چنین آرمان بزرگی شکل گرفت و امام بزرگوار ما از همین فیضیه پرچم این حرکت را برافراشتند. رهبر و امام شهید ما نیز این راه را ادامه دادند و امروز مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب و شما حوزویان وظیفه دارید این مسیر را ادامه دهید.

وی در ادامه تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید میراث گران‌بهای هزار ساله فقاهت، علم، جهاد و مجاهدت علما را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کنند و در عین حال، برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید جامعه و جهان اسلام آماده باشند.