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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: آذربایجان غربی با ۱۱۳ شرکت دانشبنیان رتبه شانزدهم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره وضعیت آذربایجان غربی بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۳ شرکت دانشبنیان در این استان فعالیت میکنند و استان از این نظر رتبه شانزدهم کشور را دارد.
افشین تعداد محصولات دانشبنیان استان را ۱۴۸ محصول اعلام کرد و گفت: تفاوت میان تعداد شرکتها و محصولات نشان میدهد برخی شرکتها بیش از یک محصول دانشبنیان دارند.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: در ارزیابی عملکرد زیستبوم فناوری، صرفاً تعداد شرکتها معیار اصلی نیست و باید به کیفیت فناوری، محصولات تولیدشده، استمرار فعالیت فناورانه و توان شرکتها برای ورود به مراحل جدید توسعه توجه کرد.
افشین در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری استانداری آذربایجان غربی، معاونت علمی و دیگر بخشهای دولت، حمایت از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان وارد مرحله تازهای شود و تجربه اجرای زنجیره ارزش فناوری در آذربایجان غربی در دیگر حوزهها نیز گسترش پیدا کند.