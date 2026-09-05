معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: آذربایجان غربی با ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان رتبه شانزدهم کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور درباره وضعیت آذربایجان غربی بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان در این استان فعالیت می‌کنند و استان از این نظر رتبه شانزدهم کشور را دارد.

افشین تعداد محصولات دانش‌بنیان استان را ۱۴۸ محصول اعلام کرد و گفت: تفاوت میان تعداد شرکت‌ها و محصولات نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها بیش از یک محصول دانش‌بنیان دارند.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در ارزیابی عملکرد زیست‌بوم فناوری، صرفاً تعداد شرکت‌ها معیار اصلی نیست و باید به کیفیت فناوری، محصولات تولیدشده، استمرار فعالیت فناورانه و توان شرکت‌ها برای ورود به مراحل جدید توسعه توجه کرد.

افشین در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری استانداری آذربایجان غربی، معاونت علمی و دیگر بخش‌های دولت، حمایت از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان وارد مرحله تازه‌ای شود و تجربه اجرای زنجیره ارزش فناوری در آذربایجان غربی در دیگر حوزه‌ها نیز گسترش پیدا کند.