روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۲۲ پرواز ورودی و خروجی، ۱۲ هزار و ۸۱۰ مسافر را پذیرش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار هفته گذشته، ۶ هزار و ۳۵۶ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۶ هزار و ۴۵۴ مسافر نیز کیش را ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۳۰ پرواز ورودی و ۳۰ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.

شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، کارون، سپهران، فلای‌پرشیا، اطلس، فلای‌کیش و مهر نیز با انجام پرواز‌های ورودی و خروجی، در جابه‌جایی مسافران به مقصد کیش مشارکت داشتند.