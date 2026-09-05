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استاندار گیلان خواستار پیگیری مستمر مصوبات جلسات و تعیین تکلیف موضوعاتی شد که روند بازسازی واحدهای آسیبدیده را با تأخیر مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در چهل و یکمین جلسه رسیدگی به وضعیت بازار آسیبدیده رشت در سالن شهید انصاری استانداری، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی، بر تسریع در رفع موانع موجود و هماهنگی دستگاههای اجرایی، برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز بازار تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه موانع اجرایی بازسازی باید با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شود، خواستار پیگیری مستمر مصوبات جلسات و تعیین تکلیف موضوعاتی شد که روند بازسازی واحدهای آسیبدیده را با تأخیر مواجه کرده است.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به نشست اخیر خود با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از پیگیری برای اختصاص تسهیلات ویژه به بازاریان خسارت دیده خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای بانکی و حمایتی برای کمک به بازگشت هرچه سریعتر کسب و کارهای آسیبدیده به چرخه فعالیت تأکید کرد.
هادی حق شناس با بیان اینکه موضوع تسهیلات بانکی یکی از مطالبات مهم بازاریان است، خواستار پیگیری دستگاههای مسئول و شبکه بانکی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی بازسازی واحدهای خسارتدیده شد.
استاندار گیلان در بخش دیگری از این جلسه، خواستار بررسی دقیق مستندات اسناد صادرشده در سال ۱۴۰۴ و احراز انطباق فرآیند تفکیک، صدور مجوز و اسناد با قوانین و ضوابط از سوی دستگاههای مرتبط شد.
هادی حقشناس افزود: چنانچه سندی برخلاف ضوابط و بدون تعیین تکلیف قانونی صادر شده باشد، ذینفعان و معترضان میتوانند از مسیر مراجع قانونی اعتراض و در صورت احراز تخلف، موضوع ابطال سند را پیگیری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: وجود سند مالکیت نمیتواند مبنای صدور مجوز جدید برای ساخت یا بازسازی یک واحد تجاری از سوی شهرداری باشد و ابتدا باید سابقه فعالیت و وجود واحد تجاری پیش از وقوع حادثه احراز شود.
استاندار گیلان گفت: بازسازی واحد تجاری که پیش از آتشسوزی وجود داشته با ایجاد یک واحد تجاری جدید دو موضوع متفاوت است و هر یک باید مطابق قوانین و ضوابط مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
هادی حق شناس در پایان از دستگاههای مرتبط خواست ضمن استعلام از شهرداری و دیگر مراجع مرتبط، مدارک و مستندات لازم را بررسی کرده و موضوعات باقیمانده را با هدف تسریع در روند بازسازی و تعیین تکلیف حقوقی واحدهای آسیبدیده پیگیری کنند.
در این جلسه، میزان پیشرفت فیزیکی بازسازی سراهای آسیبدیده، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات دستگاههای مسئول برای ساخت و تکمیل شبکه آب آشامیدنی، فاضلاب، برق و تأمین الزامات آتشنشانی و ایمنی بازار تشریح شد.