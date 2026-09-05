در راستای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران و تسهیل دسترسی شهروندان، پنج جایگاه منتخب شهر مشهد به‌ صورت شبانه‌روزی آماده عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: پنج جایگاه در مشهد شامل: جایگاه‌های شماره ۱۱۳ کامرانفر (میدان تلویزیون)، جایگاه شماره ۱۸۶ الماس بهارستان (ابوطالب شمالی)، جایگاه شماره ۱۶۴ مجاور (بابانظر ۸۶)، جایگاه شماره ۱۷۳ اندیشه (بلوار اندیشه) و جایگاه شماره ۱۳۰ ابریشم (بلوار ۷۵ متری رضوی)، به صورت آزاد و شبانه روزی به توزیع بنزین خواهند پرداخت.

مجرمی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌ شده، به‌زودی ۱۰ جایگاه دیگر نیز به این فهرست افزوده خواهد شد و تعداد جایگاه‌ های ارائه‌ دهنده این خدمت به ۱۵ جایگاه خواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه کارت اضطراری برای شرایط خاص پیش‌ بینی شده است، از شهروندان خواست: برای تسریع در سوخت‌گیری، کاهش زمان انتظار و کمک به مدیریت مصرف سوخت، از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند

۱۶۹ جایگاه عرضه سوخت بنزین در منطقه خراسان رضوی فعال است که از این تعداد ۶۷ جایگاه در مشهد است.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، شهرستان‌ های مشهد، چناران، کلات، بینالود، فیروزه، نیشابور، فریمان، قوچان، تربت‌ جام، تایباد، درگز و سرخس را زیر پوشش خدمات خود دارد.

دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی زیر پوشش خدمات ۲ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه و منطقه سبزوار هستند.