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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: زنجیره ارزش سیب یکی از محورهای اصلی الگوی جدید حکمرانی مسئلهمحور علم و فناوری در آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با تأکید بر اجرای الگوی جدید حکمرانی علم و فناوری در آذربایجان غربی، زنجیره ارزش سیب را یکی از محورهای اصلی این الگو در استان دانست و گفت: حمایتهای معاونت علمی در این مدل، به جای تمرکز بر فعالیتهای منفرد، حول زنجیرههای ارزش و مسائل اولویتدار هر استان سامان مییابد.
حسین افشین در چارچوب برنامه سفرهای استانی خود و با هدف تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور وارد آذربایجان غربی شد. او در جریان این سفر از پارک علم و فناوری استان و تعدادی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت زیستبوم علم و فناوری استان قرار گرفت.
افشین در حاشیه این بازدید در جمع اصحاب رسانه، ضمن اشاره به اجرای آزمایشی زنجیره ارزش فناوری در آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان نخستین منطقهای بود که از سال ۱۴۰۴ برای اجرای این مدل انتخاب شد و محور کار نیز زنجیره ارزش فناوری در حوزه سیب بود.
به گفته او، طی یک سال گذشته جلسات و اقدامات مختلفی برای شکلگیری این زنجیره انجام شده و نتایج بهدستآمده از تجربه آذربایجان غربی، زمینه را برای استفاده از این مدل در استانهای دیگر فراهم کرده است.
وی افزود: در الگو واره جدید معاونت علمی، حمایتها دیگر صرفاً بر اساس حمایت از یک شرکت یا یک طرح منفرد تعریف نمیشود، بلکه بخشی از حمایتها در قالب زنجیرههای ارزش و با تمرکز بر مسائل و مزیتهای هر منطقه انجام خواهد شد. هدف این است که مجموعه ظرفیتهای فناورانه، شرکتها، دانشگاهها و سایر بازیگران حول یک مسئله مشخص به یکدیگر متصل شوند.
معاون علمی رئیسجمهور، زنجیره کشاورزی با تمرکز بر صنعت سیب را یکی از محورهای منتخب در آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: با توجه به مزیت استان در حوزه تولید سیب، این زنجیره به عنوان یکی از محورهای اولویتدار انتخاب شده و بخشهای فناورانه آن نیز شناسایی شده است.
به گفته او، در این مدل تلاش میشود با بهرهگیری از تجربهها و الگوهای موجود در جهان، ظرفیتهای فناورانه مرتبط با یک مسئله مشخص استخراج و زمینه برای شکلگیری شرکتها و کسبوکارهای دانشبنیان حول آن مسئله فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهایی که در ادامه این مسیر در آذربایجان غربی دنبال خواهد شد، حوزه معدن است. انتخاب این حوزه نیز بر اساس مزیتهای موجود در استان و ظرفیت آن برای توسعه فناوری و شکلگیری زنجیره ارزش انجام شده است.
افشین با تأکید بر اهمیت تجربه آذربایجان غربی برای سیاستگذاری علم و فناوری کشور گفت: این استان نخستین استانی بوده که پایلوت این مدل در آن شکل گرفته است. امروز این تجربه در حال تبدیل شدن به یک گفتمان در سایر استانهاست و تلاش میکنیم با اصلاح و تکمیل زنجیرههای موجود، زمینه اجرای موفق آن را در سراسر کشور فراهم کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی آذربایجان غربی افزود: این استان از نظر نیروی انسانی توانمندیهای قابلتوجهی دارد و معاونت علمی، بنیاد علم ایران و مجموعه بنیاد ملی نخبگان در جریان این سفر، ظرفیتهای علمی و دانشی استان را بررسی میکنند تا زمینه حمایت هدفمند از آنها فراهم شود.