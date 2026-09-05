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فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با انتشار آگهیهای جعلی فروش لوازم خانگی در پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین، شهروندان را فریب میداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور، فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با مراجعه یکی از شاکیان و ارائه پرونده قضایی با موضوع کلاهبرداری از طریق پلتفرمهای آنلاین، پرونده برای رسیدگی تخصصی به حوزه مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع شد.
وی افزود: متهم با سوءاستفاده از اعتبار پلتفرمهای خرید و فروش کالا، اقدام به انتشار آگهیهای جعلی برای فروش لوازم خانگی با قیمتهای وسوسهانگیز میکرد و پس از جلب اعتماد خریداران و دریافت وجه، از ارسال کالا خودداری میکرد.
سرهنگ معمارپور ادامه داد: این فرد پس از دریافت مبالغ، تلفن همراه خود را خاموش کرده و با ارائه نشانیهای واهی و ساختگی، تلاش میکرد از شناسایی و ردیابی خود جلوگیری کند.
فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کارآگاهان این یگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و استعلامهای تخصصی از سامانههای پلتفرم مورد استفاده متهم، موفق شدند هویت واقعی و محل استقرار وی را در یکی از مناطق تهران شناسایی کنند.تصریح کرد: پس از شناسایی نشانی متهم، کارآگاهان در عملیاتی پلیسی وی را در محل مورد نظر دستگیر کردند.
سرهنگ معمارپور با اشاره به ادامه تحقیقات از متهم گفت: در جریان بازجوییهای تخصصی، این فرد به جرایم انتسابی اعتراف کرد.
وی ادامه داد: بررسیهای تکمیلی نشان داد فعالیتهای مجرمانه متهم تنها به تهران محدود نبوده و وی در پروندههای کلاهبرداری در چند استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی، کرمان و زنجان نیز دست داشته است.
به گفته فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهم دارای چندین حکم جلب قضایی در این استانها بوده و تحقیقات درباره ابعاد دیگر فعالیتهای وی ادامه دارد.
پلیس آگاهی تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید از پلتفرمهای آنلاین، نسبت به آگهیهایی که کالا را با قیمتهای غیرمنطقی و بسیار پایینتر از نرخ معمول بازار عرضه میکنند، هوشیار باشند.
پیش از هرگونه واریز وجه نیز باید سوابق فروشنده، نظرات خریداران و اعتبار حساب وی در پلتفرم مربوطه بررسی شود. همچنین توصیه میشود برای خریدهای گرانقیمت، تا حد امکان از روشهای پرداخت امن و سازوکارهای مورد تأیید پلتفرمها استفاده شود.
پلیس نسبت به واریز مستقیم مبالغ به حسابهای شخصی افراد ناشناس هشدار داد و از شهروندان خواست به وعدههایی مانند دریافت پیشپرداخت برای رزرو کالا اعتماد نکنند.
سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور گفت: متهم پس از تکمیل مراحل قانونی و صدور قرار مقتضی، برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.