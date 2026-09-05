به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از مسافر گیری و روشن کردن موتورها در زمان خزش به سمت باند برای انجام پرواز، خلبان وجود نقص فنی را اعلام کرد. ازاین‌رو با توجه به اولویت ایمنی، ادامه عملیات متوقف و مسافران به ترمینال هدایت شدند. برای تسریع در رفع مشکل، قطعه مورد نیاز امروز به مشهد ارسال شده است. پس از انجام تعمیرات، بررسی‌های فنی و دریافت تأییدیه‌های لازم، برنامه‌ریزی شده است این پرواز امروز شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ انجام شود.



هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، ضمن عذرخواهی صمیمانه از مسافران بابت تأخیر پیش‌آمده، تأکید می‌کند که حفظ ایمنی مسافران در همه شرایط اولویت نخست این شرکت است و تا زمان اطمینان کامل از رفع نقص و تأیید صلاحیت پرواز، اجازه انجام پرواز صادر نخواهد شد.

هما" ضمن قدردانی از شکیبایی و همراهی مسافران، همه اقدامات ممکن را برای رفع مشکل و انجام پرواز در سریع‌ترین زمان ایمن دنبال می‌کند.