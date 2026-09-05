کیانی، بختیاری و برخورداری نمایندگان ایران در روز دوم

کیانی، بختیاری و برخورداری نمایندگان ایران در روز دوم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه این مسابقات که در شهر موجو کره جنوبی جریان دارد، فردا یکشنبه ۱۵ شهریورماه مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان به همراه وزن ۸۰- کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد که ناهید کیانی، مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری از تیم کشورمان به مصاف رقبای خود می‌روند.

بر اساس جدول مسابقات در وزن ۵۷- کیلوگر ناهید کیانی دور نخست به مصاف «نیکول لیسووسکا» از لهستان می‌رود و در صورت برتری برنده مبارزه مراکش و تونس را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی ایران دو نماینده دارد. مهران برخورداری ابتدا به مصاف «یانگ» از آمریکا خواهد رفت و در ادامه تکواندوکار پیروز مصاف کره جنوبی و روسیه را پیش رو خواهد داشت.

همچنین امیرسینا بختیاری در میارزه نخست خود با «میلان کاناواس» از اسپانیا پیکار می‌کند و سپس به دیدار برنده مبارزه فرزاد منصوری از تیم پناهندگان و «زاروتی» از مراکش خواهد رفت.

در روز نخست این مسابقات امروز شنبه مهدی رزمیان و ابوالفضل زندی با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.