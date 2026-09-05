اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی با هدف صیانت از حقوق موقوفات و افزایش بهره‌وری اقتصادی، در ۶ ماه نخست امسال موفق به اخذ سند تک‌برگی برای ۳۵۰۰ رقبه شده است. این اقدام که بخشی از راهبرد کلان استان برای تثبیت مالکیت‌هاست، در کنار کمک به تأمین اراضی طرح‌های مسکن و تخصیص میلیاردی در امور خیریه و عمرانی، نمایانگر تلاش این مجموعه برای احیای ظرفیت‌های راکد موقوفات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت تمامی موقوفات در سامانه جامع، اظهار کرد: اولویت اصلی ما در سال جاری، تثبیت مالکیت و جلوگیری از تعرض به اراضی موقوفه بوده است. صدور ۳۵۰۰ سند تک‌برگی طی ۶ ماه، نه تنها از اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر بهره‌برداری قانونی و دقیق‌تر از این ظرفیت‌های اقتصادی را هموار می‌سازد.

یکی از محور‌های مهم عملکردی اوقاف، همکاری در اجرای طرح های عمرانی و ملی است. جوانبخت در این باره افزود: علاوه بر تثبیت مالکیت، در سال گذشته ۴۰ هزار مترمربع از اراضی وقفی با رعایت موازین شرعی و قانونی، برای اجرای طرح‌های مسکن به اداره‌کل راه و شهرسازی استان تحویل داده شده است تا بخشی از چالش تأمین زمین در استان برطرف شود.

مدیرکل اوقاف آذربایجان‌غربی با تشریح عملکرد مالی این اداره در یک سال اخیر، بر تعهد به نیات واقفان تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق نیت واقف، فلسفه وجودی ماست. در یک سال گذشته، ۴۶ میلیارد تومان در طرح های عمرانی مساجد، بیش از ۹ میلیارد تومان در حوزه خیریه و اجتماعی، و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در حمایت از مدارس علوم دینی اهل تشیع و تسنن هزینه شده است.

در بخش دیگری از گزارش، جوانبخت به برگزاری مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۲۱ برگزیده مرحله شهرستانی در رشته‌های قرائت، حفظ و دعاخوانی برگزار شد. آنچه این دوره را متمایز کرد، ارتقای سطح کیفی داوری با بهره‌گیری از اساتید برجسته ملی و بین‌المللی از استان‌های تهران، قم، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی بود

به گفته وی، اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها در همایش «یاوران وقف» که پانزدهم شهریورماه برگزار می‌شود، به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.