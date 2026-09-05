شماره بیست‌وسوم «ماهنامه کتاب رضوی» با پرونده‌ای ویژه درباره کتاب «گاهِ گم‌شدگان»، آیین رونمایی این اثر و دیدگاه نویسندگان و دست‌اندرکاران آن، به همت انتشارات به‌نشر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شماره جدید «ماهنامه کتاب رضوی» با پرونده‌ای با عنوان «در نوزده روایت» به سراغ کتاب «گاهِ گم‌شدگان» رفته است؛ پرونده‌ای که ضمن معرفی این اثر، روایت‌هایی از آیین رونمایی کتاب و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره آن را بازتاب می‌دهد.

در این پرونده، دیدگاه‌های آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، با عنوان «جریان مستمر ادبیات دینی» و یادداشت اختصاصی دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، با موضوع «روایت معارف رضوی به زبان امروز» منتشر شده است.

همچنین مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، در یادداشتی به روند انتشار کتاب «گاهِ گم‌شدگان» پرداخته و مهدی قزلی، دبیر مجموعه داستانی «گاهِ گم‌شدگان» و «قرار با خورشید»، درباره انگیزه انتشار روایت‌های رضوی در قالب کتاب سخن گفته است.

سخنان علیرضا محمودی ایرانمهر و نصرالله قادری در آیین رونمایی از «گاهِ گم‌شدگان» نیز در این پرونده با عناوین «تجربه‌ای از ایمان» و «گم شدن برای پیدا کردن خویشتن» بازتاب یافته است.

در بخش «کتاب رضوی» این شماره، رمان «زخمی و سینه‌خیز» ویژه نوجوانان معرفی شده و یادداشت‌هایی از سمیه جمالی و هادی خورشاهیان، نویسنده اثر، درباره این کتاب به چاپ رسیده است.

«ادبیات دینی» عنوان بخش دیگری از این شماره است که به معرفی کتاب «مرد بی‌سر»؛ روایتی از یاران گمنام امام سجاد (ع) برای نوجوانان، به قلم وجیهه تقی‌زاده اختصاص دارد. هشتمین بخش از مجموعه «قصه‌های نگفته» نیز با محوریت درس‌گفتار‌های زنده‌یاد سعید تشکری در این شماره منتشر شده است.

در بخش «کتاب روی میز»، کتاب‌های «خواب پروانه‌ها» و «گاوماهی» معرفی شده‌اند و جستار‌هایی از علی‌اکبر شایسته‌فاز و رامونا میرحاجیان‌مقدم درباره این دو اثر ارائه شده است.

«عروس کتابخوان آقا؛ شهیده زهرا حدادعادل و کتاب» عنوان مطلب بخش «خط ویژه» است که به قلم فریدالدین حدادعادل در این شماره منتشر شده است.

در ادامه، بخش «فروشگاه‌گردی» با مطالبی درباره انسجام‌بخشی به فرهنگ سازمانی در پرتو تعلق سازمانی و تازه‌های کتابفروشی‌های به‌نشر، همچنین بخش‌های «اخبار به‌نشر»، «در راه»، «ماه نشر» و «پرفروش‌ترین کتاب‌ها» از دیگر مطالب شماره بیست‌وسوم «ماهنامه کتاب رضوی» را تشکیل می‌دهند.

«ماهنامه کتاب رضوی» به همت انتشارات به‌نشر منتشر می‌شود و شماره بیست‌وسوم این ماهنامه، ویژه تیر و مرداد ۱۴۰۵، در بخش «مجله اینترنتی» پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات به‌نشر در دسترس علاقه‌مندان کتاب و ادبیات قرار دارد.