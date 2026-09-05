طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی امروز شنبه در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های عمومی اظهار داشت؛ "طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" که برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی عودت شده بود، پس از انجام اصلاحات مورد نظر، مجددا بررسی و تصویب شد.

شورای نگهبان در بررسی اولیه خود، بخش‌هایی از این طرح را مغایر با اصول ۸۵ و ۷۵ قانون اساسی و بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام اداری تشخیص داده بود که پس از عودت به مجلس، اشکالات مورد نظر اصلاح شد.

"طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" که در آغاز سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد، ابتدا "طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی" نام داشت و پس از تصویب در مجلس در نیمه سال ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال و پس از بررسی، به دلیل مغایرت با بند‌هایی از قانون اساسی برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. این طرح پس از بازنگری در آذرماه ۱۴۰۴ در مجلس، به شورای نگهبان ارائه شد و شورای نگهبان در دی ماه ۱۴۰۴ مجددا آن را برای اصلاح به مجلس عودت داد.

طرح تاب آوری نظام غذا مشمول اصل ۸۵ نیست

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود از ارجاع "طرح حمایت از تولید کشاورزی و تاب آوری نظام غذا" به مجلس خبر داد و گفت: ایراد اصل ۸۵ به این طرح همچنان پابرجاست و از همین رو این طرح را برای بررسی بیشتر به مجلس ارسال کردیم.

طرح "حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی" در تابستان ۱۴۰۴ در مجلس اعلام وصول شد و در شهریورماه نمایندگان مجلس با اصل هشتاد و پنجمی شدن آن موافقت کردند. این طرح در زمستان همان سال با قید اجرای آزمایشی ۵ ساله پس از موافقت شورای نگهبان به تصویب رسید، اما شورای نگهبان پس از بررسی، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طرح "حمایت از تولیدات کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی" را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی کشاورزی و اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است.

بنابراین، این طرح مجددا باید در مجلس بررسی و بازنگری شود.