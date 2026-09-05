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مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از تشدید نظارتها بر جایگاههای عرضه سوخت در سطح استان خبر داد و گفت: با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی افزود: متأسفانه گزارشهایی دریافت شده که حاکی از دریافت مبالغ غیرقانونی، از ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تومان، توسط برخی متصدیان جایگاههای سوخت در قبال خدمات ارائه شده که این اقدام، تخلفی آشکار و مصداق بارز سواستفاده از نیاز مردم است.
وی تأکید کرد: به تمامی ضابطان قضایی، دستگاههای ناظر و شعب سیار تعزیرات حکومتی در سراسر سیستان و بلوچستان دستور داده شده تا با حضور در محل، نسبت به شناسایی و تشکیل فوری پرونده برای متخلفان اقدام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مسئولیت هرگونه تخلف صنفی در جایگاهها متوجه مدیران این مراکز است، افزود: مدیران جایگاههای سوخت موظف به حضور مستمر و مدیریت دقیق مجموعه تحت نظر خود هستند.
وی تاکید کرد: هرگونه اهمال یا غفلت، رافع مسئولیت کیفری و تعزیراتی آنان نخواهد بود و در صورت احراز تخلف، مدیران جایگاهها باید علاوه بر مباشر، پاسخگوی مراجع قضایی و تعزیراتی باشند.
عزیزی در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای گزارش هرگونه تخلف به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضا و تعزیرات با اینگونه تخلفات، قانونی، بازدارنده و حداکثری خواهد بود تا آرامش روانی و حقوق شهروندان در حوزه عرضه سوخت حفظ شود.