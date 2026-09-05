به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد امین زرگر اظهار کرد: این عمل بر روی یک بیمار ۳۰ ساله که بر اثر حادثه دچار شکستگی گونه و جوش‌خوردن نامناسب استخوان شده بود، توسط تیم جراحی گروه فک و صورت دانشگاه با همراهی گروه آموزشی بیهوشی، با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این روش نوین، ابتدا سی‌تی‌اسکن از بیمار تهیه و شکستگی در نرم‌افزار به صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی و اصلاح می‌شود. سپس، بر اساس مدل کامپیوتری، یک راهنمای جااندازی و پلیت اختصاصی با استفاده از پرینتر سه‌بعدی ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: جراح با بهره‌گیری از این ابزار دقیق، قطعات استخوان را مطابق با طرح از پیش تعیین‌شده در کنار هم قرار داده و با پیچ و پلاک تثبیت می‌کند.

وی با بیان اینکه نخستین تجربه این روش با موفقیت به پایان رسید، خاطرنشان کرد: در این جراحی، مدت زمان عمل به یک ساعت و ربع کاهش یافت، در حالی که در روش سنتی این عمل بین ۲ و نیم تا سه ساعت به طول می‌انجامد.

زرگر بیان کرد: این کاهش چشمگیر زمان، افزون بر افزایش آسایش بیمار، بهره‌وری تیم جراحی را نیز به شکل محسوسی ارتقا می‌دهد. از دیگر مزایای این تکنیک، امکان قرینه‌سازی دقیق دو طرف صورت با استفاده از راهنمای جااندازی است که دقت نهایی را به حداکثر می‌رساند و نتایجی متقارن‌تر و طبیعی‌تر به همراه دارد.