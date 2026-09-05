با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال تغییر در الگو‌های جوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر پایش و بررسی نقاط حادثه خیز در بروز مخاطرات را در دستور کار قرار داده است و تدابیر پیشگیرانه برای پیامد‌های آل نینو را آغاز کرد.

لزوم توجه به نقاط حادثه خیز و پرمخاطره جهاد کشاورزی خرمشهر با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره پدیده ال نینو

لزوم توجه به نقاط حادثه خیز و پرمخاطره جهاد کشاورزی خرمشهر با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره پدیده ال نینو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی خرمشهر با تاکید بر لزوم تدابیر پیشگیرانه برای پیامد‌های آل نینو گفت: با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال تغییر در الگو‌های جوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر پایش و بررسی نقاط حادثه خیز بروز مخاطرات را در دستور کار قرار داده است تا پیش از وقوع شرایط نامساعد جوی اقدامات لازم برای کاهش خسارات اجرایی شود.

حسن دشتی نژاد افزود: در همین راستا کارشناس واحد آب و خاک و مراکز خدمات کشاورزی با بازدید از نقاط پرخطر وضعیت تاسیسات و زیرساخت‌های بخش کشاورزی را بررسی می‌کنند و مواردی از جمله ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات آبیاری در معرض آسیب شناسایی و توصیه‌های لازم برای حفاظت از این تاسیسات به بهره برداران ارائه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی به کشاورزان درباره لزوم ساماندهی و بررسی مسیر خروجی زهکش‌ها نیز از دیگر اقدامات است چرا که در صورت بارندگی قابل توجه وجود انسداد یا نامناسب بودن مسیر زهکش‌ها می‌تواند زمینه‌ی ورود روان آب و سیل‌ها به اراضی کشاورزی و ایجاد خسارت را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه هشدار‌ها و توصیه‌های هواشناسی و فنی از طریق مراکز خدمات کشاورزی کارشناسان فن و گروه‌های اطلاع رسانی مجازی اختیار بهره‌برداران قرار می گیرد یادآور شد: این امر با هدف متناسب سازی اقدامات کشاورزان با شرایط جوی و بکارگیری اقدام پیشگرانه‌ای لازم در مزارع و واحد‌های تولیدی است.

دشتی گفت: همچنین برای برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف افزایش آگاهی بهره‌برداران و انتقال توصیه‌های فنی در زمینه مدیریت منابع آب حفاظت از مزارع تاسیسات آبیاری و سایر زیرساخت‌های کشاورزی جوی احتمالی برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اطلاع رسانی به بهره برداران زراعی و باقی برای برداشت زید هنگام محصولات شلتوک و کشت محصولات زراعی پاییزه در سریع ترین زمان ممکن از کشاورزان و بهره برداران شهرستان خواست ضمن پیگیری هشدار‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و جهاد کشاورزی توصیه‌های کارشناسی را جدی گرفته و پیش از وقوع شرایط نامساعد جوی ایمن‌سازی تاسیسات و رفع موانع احتمالی در مسیر زهکش‌ها و خروجی‌های آب را در دستور کار قرار دهند.