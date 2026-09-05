دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از رایگان و دائمی شدن عضویت پایه در کتابخانه‌های عمومی خبر داد و گفت: هدف از این طرح، افزایش دسترسی مردم به کتابخانه‌ها و ایجاد انگیزه بیشتر برای عضویت و استفاده از خدمات کتابخانه‌ای است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آزاده نظربلند با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تلاش می‌کند دسترسی افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی را افزایش دهد و انگیزه بیشتری برای عضویت مردم در این کتابخانه‌ها ایجاد کند.

وی افزود: یکی از طرح‌های جدید نهاد، یکپارچه‌سازی و رایگان‌سازی عضویت در کتابخانه‌های عمومی است؛ به این معنا که همه هموطنان می‌توانند با ثبت‌نام مبتنی بر کد ملی، به صورت دائمی و رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی شوند.

خانم نظربلند گفت: عضویت پایه به صورت رایگان انجام می‌شود و اعضا می‌توانند از خدمات پایه کتابخانه از جمله مراجعه به کتابخانه و امانت گرفتن کتاب استفاده کنند.

وی افزود: اعضایی که به خدمات بیشتری نیاز داشته باشند، می‌توانند عضویت خود را به سطح پیشرفته ارتقا دهند و با پرداخت هزینه‌ای جزئی از خدماتی مانند سالن‌های مطالعه، سالن‌های ویژه و امکان امانت تعداد بیشتری کتاب استفاده کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه هزینه عضویت پیشرفته بسته به نوع خدمات متفاوت است، گفت: در بالاترین سطح، هزینه عضویت سالن‌های مطالعه حدود ۲۰۰ هزار تومان در سال است.

خانم آزاده نظربلند افزود: دهک‌های یک تا سه پیش از این نیز از عضویت کاملاً رایگان در کتابخانه‌های عمومی برخوردار بودند و در طرح جدید، سایر دهک‌ها نیز از عضویت پایه رایگان بهره‌مند می‌شوند.

وی درباره تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در حال حاضر به جای واژه کتابخانه عمومی از اصطلاح «نقطه خدمت» استفاده می‌کنیم؛ چرا که بخشی از خدمات از طریق کتابخانه‌های سیار ارائه می‌شود. اکنون ۴ هزار و ۴۱۴ نقطه خدمت در سراسر کشور فعال است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: در هفته دولت، ۲۹ طرح کتابخانه‌ای افتتاح و بهره‌برداری شد که حدود ۴۰۰ نقطه خدمت جدید نیز به ظرفیت نهاد اضافه خواهد کرد.

خانم نظربلند گفت: در ۲۰ ماه اخیر، تعداد نقاط خدمت حدود ۱۳ درصد افزایش یافته و تلاش شده است توسعه این نقاط بیشتر به نفع مناطق کم‌برخوردار و روستا‌های کشور باشد.

وی افزود: از طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت، ۱۷ کتابخانه تازه‌تاسیس و ۴ کتابخانه سیار بود و بخشی دیگر نیز به بازطراحی، توسعه فضا و بازسازی کتابخانه‌های موجود اختصاص داشت.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های سیار گفت: در حال حاضر ۸۲ کتابخانه عمومی سیار در کشور فعال است و تعداد قابل توجهی کتابخانه سیار نیز در حال تجهیز است که به زودی وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

خانم نظربلند درباره مناطق هدف کتابخانه‌های سیار افزود: این کتابخانه‌ها عمدتا برای مناطقی در نظر گرفته می‌شوند که کتابخانه ثابت ندارند، ساختمان کتابخانه در آنها در حال ساخت نیست یا دسترسی مردم به فضا‌های فرهنگی محدود است؛ از جمله روستاها، مناطق فاقد کتابخانه و مناطق مرزی که می‌توان به این موارد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تهران نیز از خدمات کتابخانه‌های سیار بهره‌مند است، گفت: در شهر تهران با وجود پایتخت بودن، همچنان نسبت به جمعیت و وسعت شهر با کمبود فضای کتابخانه‌ای مواجه هستیم و کتابخانه‌های سیار می‌توانند بخشی از این کمبود را پوشش دهند.

خانم نظربلند درباره فاصله موجود با استاندارد مطلوب دسترسی به کتابخانه‌ها نیز گفت: یکی از شاخص‌های شناخته‌شده در دنیا این است که افراد بتوانند با حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده‌روی از محل سکونت خود به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی دسترسی پیدا کنند؛ اما با توجه به محدودیت‌های موجود، هنوز با این وضعیت فاصله داریم.

وی افزود: توسعه کتابخانه‌های سیار یکی از راهکار‌های نهاد برای افزایش دسترسی جغرافیایی مردم به خدمات کتابخانه‌ای و کاهش این فاصله است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین درباره به‌روز بودن و تنوع منابع کتابخانه‌ها گفت: در دو سال اخیر طرح‌هایی برای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای بر اساس نیاز مراجعه‌کنندگان اجرا شده است.

خانم نظربلند افزود: در این طرح‌ها، کتابداران و مراجعه‌کنندگان در انتخاب کتاب‌های مورد نیاز نقش داشته‌اند و تلاش شده است منابع کتابخانه‌ها بیش از گذشته متناسب با نیاز واقعی مردم انتخاب و تأمین شود.

وی گفت: در همین زمینه دو طرح عمده اجرا شده است؛ طرح «قاصدک» با محوریت کتاب‌های کودک و نوجوان و طرح دیگری در حوزه ادبیات داستانی که به غنی‌تر شدن منابع کتابخانه‌های عمومی در این دو حوزه منجر شده است.