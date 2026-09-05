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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۱۰۵ نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از شمول عفو اعیاد ولادت با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام به حدود ۱۰۵ نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب استان خبر داد.
علینژاد با بیان این خبر توضیح داد:با تشکیل جلسات متناسب کمیسیون عفو، همچنین بازدیدها و دیدارهای چهره به چهره با زندانیان، پس از بررسی وضعیت اصلاح، بازپروری و تنبه زندانیان و هکذا با لحاظ شرایطی همچون تاهل، سن، نوع جرم ارتکابی، میزان مواد مخدر، وضعیت تنبه فرد بزهکار موافقت اولیه در کمیسون عفو انجام و نهایتا پس از پیشنهاد ریاست معظم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، ایشان با عفو تعداد ۱۰۵ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب استان موافقت فرمودند.