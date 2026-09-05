به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از شمول عفو اعیاد ولادت با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام به حدود ۱۰۵ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان خبر داد.

علینژاد با بیان این خبر توضیح داد:با تشکیل جلسات متناسب کمیسیون عفو، همچنین بازدید‌ها و دیدار‌های چهره به چهره با زندانیان، پس از بررسی وضعیت اصلاح، بازپروری و تنبه زندانیان و هکذا با لحاظ شرایطی همچون تاهل، سن، نوع جرم ارتکابی، میزان مواد مخدر، وضعیت تنبه فرد بزهکار موافقت اولیه در کمیسون عفو انجام و نهایتا پس از پیشنهاد ریاست معظم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، ایشان با عفو تعداد ۱۰۵ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب استان موافقت فرمودند.