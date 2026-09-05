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مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از انعقاد قرارداد راهاندازی ۱۳ هنرستان جوار صنعت برای سال تحصیلی آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رسول شیدایی در جلسه انعقاد قرارداد هنرستانهای جوار صنایع، با اشاره به ضرورت پیوند آموزشهای مهارتی با نیاز بازار کار گفت: برای رفع فاصله میان فارغالتحصیلان و نیاز صنایع به نیروی انسانی ماهر، آموزش و پرورش بهتنهایی قادر به تأمین همه نیازهای مهارتی دانشآموزان نیست و باید از ظرفیت صنایع و مراکز تولیدی استفاده کرد.
وی افزود: برای راهاندازی ۱۳ هنرستان جوار صنعت با ۱۴ مرکز صنعتی قرارداد منعقد شده و این مراکز با مشارکت صنایع، آموزشهای تخصصی و عملی مورد نیاز دانشآموزان را ارائه خواهند کرد.
شیدایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، اشتغال دانشآموزان پس از فارغالتحصیلی است، تصریح کرد: برای هر شهرستان باید نقشه راه مهارتی تدوین و بر اساس ظرفیتهای اقتصادی، صنایع فعال و نیازهای ۵ تا ۱۰ سال آینده، رشتههای هنرستانی و شریک صنعتی هر هنرستان مشخص شود.
وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰ مرکز صنعتی در استان برای اجرای این طرح بررسی شده و با مشارکت صاحبان صنایع، زمینه آموزش عملی، کارورزی و کسب مهارت واقعی دانشآموزان فراهم میشود تا فارغالتحصیل هنرستان علاوه بر مدرک، مهارت و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را داشته باشد.
در ادامه، عسگریان، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان، اجرای طرح هنرستانهای جوار صنعت را اقدامی هدفمند در راستای سیاستهای مهارتی کشور دانست و گفت: این طرح میتواند حلقه واسط میان آموزش و نیاز واحدهای تولیدی را تکمیل کند و نیروی انسانی مورد نیاز کارخانهها و کارگاههای کوچک و بزرگ را متناسب با نیاز بازار تربیت کند.
وی افزود: با توجه به فعالیت حدود ۳۴ شهرک صنعتی و حضور ۱۲۰ هزار بهرهبردار در استان، نیاز جدی به تربیت نیروی انسانی ماهر وجود دارد و باید با تلفیق علم، تجربه و عمل، زمینه اشتغال جوانان و تأمین نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم شود.
عسگریان از صنعتگران و بخش خصوصی خواست نیازهای واقعی خود در حوزه نیروی انسانی را به آموزش و پرورش اعلام کنند و گفت: واحدهای تولیدی میتوانند از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی و حمایتهای قانونی برای مشارکت در این طرح استفاده کنند.
در این نشست، جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی استان نیز حضور داشتند و در پایان، قراردادهای راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت به امضا رسید.