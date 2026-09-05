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روایت زنان از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا کمتر از آنچه باید شنیده شده است، کتاب «خواهر معصومه» با بازخوانی خاطرات شفاهی معصومه نورمحمدی، یکی از دانشجویان پیرو خط امام، روایتی تازه از حضور و نقش زنان در «انقلاب دوم» ارائه میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «خواهر معصومه» خاطرات شفاهی معصومه نورمحمدی، دانشجوی پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا، به قلم فروغ زال و با تحقیق محمدمهدی رحیمی، به همت انتشارات راهیار منتشر و روانه بازار نشر شد.
«خواهر معصومه» روایت مسیر دختری است که زندگیاش با نشانههایی از گرهخوردن و وابستگی به آمریکا همراه بود، اما در ادامه، سرنوشت خود را با انتخابی متفاوت تغییر داد؛ دختری که بعدها آمریکاییها او را «دختر رنجر ایرانی» نامیدند.
معصومه نورمحمدی در این کتاب از سالهای پرالتهاب رسیدن به انقلاب اسلامی و حضورش در دانشگاه تهران میگوید؛ دانشگاهی که در آن گروهها و جریانهای مختلف تلاش میکردند دانشجویان را به سمت دیدگاههای خود جذب کنند.
روایت کتاب از دختری آغاز میشود که حتی در انتخاب پوشش و حجاب با تردیدهایی مواجه بود، اما در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، مقابل سفارت آمریکا، به جمع «دانشجویان پیرو خط امام» پیوست و در تیم عملیات حضور پیدا کرد؛ روایتی که در بخشی از آن حتی به درگیری او با یک کماندوی آمریکایی اشاره میشود.
همچنین در کتاب «خواهر معصومه» بخشهایی کمتر روایتشده از تاریخ معاصر نیز بازگو شده است؛ از فعالیتهای ضدحکومتی در خوابگاه دختران دانشگاه تهران تا ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و اتفاقات منتهی به انقلاب فرهنگی.
این کتاب تلاش دارد با تکیه بر تجربه زیسته یک زن حاضر در متن تحولات آن دوران، بخشی از نقش زنان در وقایع مهم سالهای نخست انقلاب اسلامی را روایت کند؛ روایتی که علاوه بر جذابیت برای مخاطبان عمومی، میتواند برای پژوهشگران تاریخ معاصر نیز حاوی جزئیات و زوایای کمتر دیدهشده باشد.
کتاب «خواهر معصومه» به قلم فروغ زال و با تحقیق محمدمهدی رحیمی، از سوی انتشارات راهیار منتشر شده است و علاقهمندان میتوانند برای تهیه این اثر از طریق تارنمای انتشارات راهیار به نشانی rahyarpub.ir اقدام کنند.