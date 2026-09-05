دختر ۱۶ ساله مفقود شده به آغوش خانوادهاش بازگشت
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از پیدا شدن فاطمه قلی پور دختر ۱۶ ساله نسیم شهری که مفقود شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیدهاشم حسینی خواه در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: گزارش مفقودی فاطمه قلی پور دختر ۱۶ ساله ساکن نسیم شهر، از سوی خانوادهاش به پلیس اعلام شد که بلافاصله تیمهای انتظامی وارد عمل شدند.
وی افزود: با آغاز عملیات میدانی، جستوجوی گسترده در سطح شهر و پیگیریهای ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان، فاطمه دختر گمشده ۱۶ ساله نسیم شهری در سلامت کامل پیدا و تحویل خانواده اش شد.