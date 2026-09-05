به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیدهاشم حسینی خواه در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: گزارش مفقودی فاطمه قلی پور دختر ۱۶ ساله ساکن نسیم شهر، از سوی خانواده‌اش به پلیس اعلام شد که بلافاصله تیم‌های انتظامی وارد عمل شدند.

وی افزود: با آغاز عملیات میدانی، جست‌وجوی گسترده در سطح شهر و پیگیری‌های ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان، فاطمه دختر گمشده ۱۶ ساله نسیم شهری در سلامت کامل پیدا و تحویل خانواده اش شد.