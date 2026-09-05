به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، میثم حیدری برای ذوب‌آهن و مهرداد خسروی برای سپاهان قضاوت خواهند داشت و تیم سپاهان فردا یک‌شنبه ۱۵ شهریور ماه میزبان استقلال خوزستان است که مهرداد خسروی به همراه بهمن عبدالهی، اسماعیل حیدری و میلاد کهزادی داوران این دیدار هستند، حسین امیدی و فرهاد امینی داوران VAR خواهند بود، رسول فروغی نیز ناظر داوری است.

تیم ذوب‌آهن نیز روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه مهمان پرسپولیس است که میثم حیدری داور این بازی است و فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ محمدرضا تارخ و کیوان علی‌محمدی داوران VAR هستند و حیدر شکور ناظر داوری است.