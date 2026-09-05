

به گزارش سرهنگ ایوب علی‌پور گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز ، مقابله قاطع با پدیده شوم مواد مخدر و در پاسخ به مطالبات به‌حق شهروندان در خرم آباد اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان افزود: در اجرای این طرح با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ، ۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر ،۲۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف، چهار دستگاه خودروتوقیف و ۱۱ معتاد متجاهر به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

سرهنگ علی‌پور با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی استان گفت:پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و حضور هدفمند در همه ی مناطق، با سوداگران مرگ که قصد خدشه‌دار کردن امنیت و آرامش شهروندان را دارند، برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.