دستگیری خردهفروشان مواد مخدر و کشف ۲۵ کیلوگرم تریاک در خرم آباد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از دستگیری ۱۴ خردهفروش مواد مخدر و کشف ۲۵ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ ایوب علیپور گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز، مقابله قاطع با پدیده شوم مواد مخدر و در پاسخ به مطالبات بهحق شهروندان در خرم آباد اجرا شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان افزود: در اجرای این طرح با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ، ۱۴ خردهفروش مواد مخدر دستگیر ،۲۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف، چهار دستگاه خودروتوقیف و ۱۱ معتاد متجاهر به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.
سرهنگ علیپور با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی استان گفت:پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و حضور هدفمند در همه ی مناطق، با سوداگران مرگ که قصد خدشهدار کردن امنیت و آرامش شهروندان را دارند، برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.