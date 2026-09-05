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شکارچیان منطقه شکار ممنوع کمرسرخ مهوید شهرستان فردوس با دستور دادستان پیش از خروج از منطقه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری نیروهای انتظامی و همیاران افتخاری محیط زیست، موفق به متوقف کردن خودروی دو شکارچی غیرمجاز و کشف لاشه یک راس بره وحشی در منطقه شکار ممنوع کمرسرخ مهوید شدند.
محمد کاظم شکرگزار افزود: در جریان بازرسی خودروی متهمان، لاشه یک رأس بره وحشی به همراه تجهیزات مورد نیاز برای شکار و ابزار جرم شامل یک قبضه اسلحه گلولهزنی بههمراه ۶ عدد تیر و فشنگ، دوربین چشمی شکاری و چاقو کشف و ضبط شد.
وی گفت:متهمان به دستور دادستان شهرستان بازداشت شدهاند و پرونده قضایی آنها در حال رسیدگی است.