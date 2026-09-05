دادستان عمومی و انقلاب لالی از صدور کیفرخواست برای یکی از کارکنان بانک ملت در این شهرستان به اتهام اختلاس توأم با جعل، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و استفاده از سند مجعول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید بخون اظهار کرد: در پی وصول شکایات مردمی و بررسی‌های تخصصی اسناد مالی، مشخص شد متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب ۳۵ نفر از مشتریان بانک به مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال کرده است.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و فنی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لالی، مستندات لازم جمع‌آوری و برای متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب لالی تصریح کرد: بر اساس مفاد کیفرخواست صادره، اتهامات این فرد شامل «اختلاس توأم با جعل»، «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» و «جعل و استفاده از سند مجعول» است و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه صالح ارسال شده است.

بخون با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری و مالی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف و فساد اداری به‌ویژه در حوزه‌های مالی، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد کرد و صیانت از حقوق عامه، اموال عمومی و سپرده‌های مردم همواره در اولویت برنامه‌های دادستانی قرار دارد.