به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر تا روز چهارشنبه هفته جاری در اغلب ساعت‌ها به‌نسبت آرام خواهد بود و در این مدت، غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

حسین مستانه با اشاره به کاهش دما در روز‌های اخیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دما در تنگستان، دشتستان و دشتی به ۴۵ درجه و در شهر بوشهر به ۳۸ درجه سانتیگراد و کمیته دما در جم به ۲۶، خارگ ۲۷ و در بوشهر و دیلم به ۲۸ درجه سانتیگراد رسید.

وی اضافه کرد: روند کاهش دما در چند روز آینده در استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را در استان متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت دریا اظهار کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در محدوده استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مستانه در پایان گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت ۰۲:۲۰ و جزر دریا ساعت ۱۱ خواهد بود.