به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در ارائه خدمات تعمیرگاه که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مرتضی امینی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر احقاق حق شاکی متهم را به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین ۲ میلیارد ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: بازرسان صنعت معدن تجارت گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.