به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی طغانی، نماینده ایران در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی، با نمایشی مقتدرانه در فینال مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، برابر حریف قرقیزستانی خود به پیروزی رسید و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

طغانی در دیدار نهایی با قدرت ظاهر شد و با ضربه فنی حریف میزبان را با شایستگی بر سکوی نخست ایستاد و یکی دیگر از طلا‌های ارزشمند کاروان ایران را به ارمغان آورد.

این قهرمانی، اما تنها به پیروزی در میدان مسابقه ختم نشد. طغانی پس از پایان مبارزه، با روحیه پهلوانی و منش جوانمردانه، حریف خود را در آغوش گرفت؛ حرکتی که با تشویق گسترده تماشاگران حاضر در سالن همراه شد.

طغانی با ترکیب قدرت و اخلاق، هم قهرمان میدان شد و هم تصویری ماندگار از فرهنگ پهلوانی ایران به نمایش گذاشت.