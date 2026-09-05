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مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : از روز سهشنبه روند کاهش نسبی دمای هوا در استان آغاز میشود و این کاهش دما تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي، هواي استان امروز و فردا صاف، در بعضي ساعات همراه با وزش باد ملايم خواهد بود.
به دنبال اين شرايط، موجي کوتاه در روزهاي دوشنبه و سهشنبه جو منطقه را تحت تاثير قرار داده، علاوه بر رشد ابر و در بعضي ساعات، تشديد نسبي وزش باد همراه با گردوخاک محلي، ممکن است رگبارهاي ضعيف و پراکندهاي نيز، بخصوص براي نواحي شرقي و شمالي استان در پي داشته باشد.
همچنين، دماي هوا که امروز و فردا، تغييرات چنداني نخواهد داشت؛ از روز دوشنبه تا اواخر هفته، در غالب نقاط با روندي آرام کاهش مييابد.