

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي، هواي استان امروز و فردا صاف، در بعضي ساعات همراه با وزش باد ملايم خواهد بود.

به دنبال اين شرايط، موجي کوتاه در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه جو منطقه را تحت تاثير قرار داده، علاوه بر رشد ابر و در بعضي ساعات، تشديد نسبي وزش باد همراه با گردوخاک محلي، ممکن است رگبارهاي ضعيف و پراکنده‌اي نيز، بخصوص براي نواحي شرقي و شمالي استان در پي داشته باشد.

همچنين، دماي هوا که امروز و فردا، تغييرات چنداني نخواهد داشت؛ از روز دوشنبه تا اواخر هفته، در غالب نقاط با روندي آرام کاهش مي‌يابد.