در رویداد ملی رویش، پنج داور و یک ناظر فنی گروه داوری مسابقات را تشکیل می‌دهند و معرفی برگزیدگان این رویداد، سه شنبه، ۱۷ شهریور اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رویداد ملی رویش با محوریت رقابت قاریان نوجوان، کار خود را از فردا ۱۵ شهریورماه با حضور ۴۲ قاری نوجوان راه یافته به مرحله نهایی این رویداد در امامزاده عبدالله (ع) شهرری آغاز خواهد کرد.

در این مرحله از مسابقات، محمدحسین سعیدیان، سعید بیژنی، سعید پرویزی، عباس هاشمی و مجتبی محمدبیگی با نظارت فنی علی محرابی، تلاوت ۴۲ قاری منتخب راه‌یافته به این مرحله را قضاوت خواهند کرد.

علاوه بر این محمدهادی قاسمی و امین رحیمی نیز به عنوان اساتید راهنما روند هدایت و برطرف‌سازی اشکالات قاریان نوجوان در اجرای تلاوت را بر عهده دارند.

اختتامیه این رویداد ملی، پس از سه روز رقابت متسابقان، سه‌شنبه ۱۷ شهریور با معرفی و تجلیل از قاریان برگزیده برگزار می‌شود.