به دنبال مرگ مشکوک دختر جوان اهل اشنویه که پس از یافت شدن در شرایط جسمانی نامناسب در شهرستان پیرانشهر به بیمارستان منتقل شده بود، دادستان عمومی و انقلاب اشنویه از صدور دستور ویژه برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید اقبالجو، دادستان عمومی و انقلاب اشنویه، با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت، اظهار کرد: پیگیری ابعاد این پرونده از همان ساعات نخست در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. به پلیس آگاهی اشنویه ابلاغ شده است که با همکاری پلیس آگاهی پیرانشهر، تمامی جوانب این حادثه را با دقت بررسی کنند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در اولویت و به صورت خارج از نوبت انجام خواهد شد، افزود: با وجود اینکه خانواده مقتول هنوز شکایتی علیه فرد خاصی مطرح نکرده‌اند، اما به دلیل ماهیت پرونده و تأثیر آن بر احساسات عمومی، دادستانی رأساً به موضوع ورود کرده است.

دادستان اشنویه از شناسایی سرنخ‌های اولیه خبر داد و گفت: متهم اصلی این پرونده شناسایی شده و در حال حاضر متواری است. اقدامات لازم برای دستگیری او در جریان است و به محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی شفاف صورت خواهد گرفت.

اقبالجو ضمن ابراز همدردی با خانواده این دختر جوان، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست با پرهیز از گمانه‌زنی و انتشار اخبار غیرموثق، از جریحه‌دار شدن بیش از پیش احساسات خانواده و جامعه جلوگیری کنند و اخبار این پرونده را صرفاً از مجاری رسمی و معتبر دنبال نمایند.

گفتنی است، چند روز پیش دختر جوانی پس از خروج از منزل در شهرستان اشنویه، در وضعیت جسمانی وخیم در پیرانشهر پیدا و به مراکز درمانی منتقل شد.

با وجود تلاش کادر درمان، وی دچار مرگ مغزی شد و خانواده وی در تصمیمی خیرخواهانه، با اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند موافقت کردند.