پخش زنده
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شبکه سه پخش مجموعه دیار مادری را امشب حوالی ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه آغاز میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه که روزهای زوج پخش میشود داستان زنی است که قصد دارد زمینی را که به ارث برده بفروشد.
«میز مخاطب» در برنامه انارستان پاسخگوی پرسشهای بینندگان در حوزه سلامت است.
«انارستان» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ زنده از شبکه افق پخش میشود.
نفس عمیق به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
پرداخت طنز آمیز به مسائل اجتماعی و اقتصادی روز، محور نمایشهای این مجموعه است.
شبکه نهال توماس و دوستان را امروز ساعت ۱۴ پخش میکند.
این فیلم داستان یک قطار شهری است که به همراه دوستانش برای کمک به مردم شهر تلاش میکند.