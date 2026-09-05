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سازمان غذا و دارو اعلام کرد: دو سری پد الکتروشوک به دنبال فراخوان شرکت سازنده، از چرخه مصرف جمعآوری و با محصول جایگزین میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، شرکت جهان گسترش تجارت، نماینده کمپانی FIAB S.p.A، از فراخوان دو سری ساخت پد الکتروشوک به شمارههای ۲۴PDF۰۱۷۲۱ و ۲۵PDF۰۰۵۱۰ خبر داده است.
این دو سری ساخت باید از مراکز درمانی جمعآوری و با محصول جایگزین شوند.
معاونتهای غذا و دارو و درمان دانشگاههای علوم پزشکی موضوع را به مراکز تحت پوشش اطلاع داده و در صورت وجود این دو سری ساخت، جمعآوری و جایگزینی آنها را پیگیری میکنند.
در صورتی که این دو سری ساخت در مراکز تحت پوشش توزیع نشده باشند، اقدام دیگری لازم نیست.
این فراخوان در راستای اطمینان از ایمنی تجهیزات پزشکی و جمعآوری محصولات مشمول فراخوان از مراکز درمانی انجام شده است.