به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، برنامههای طرح مهر با هدف آمادهسازی همهجانبه مدارس در حوزههای مختلف در حال اجرا است تا دانشآموزان و فرهنگیان سال تحصیلی را در فضایی بانشاط، آرام، ایمن و شایسته آغاز کنند.
سید ولی موسوی افزود: تنها ۱۷ روز تا آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت باقی مانده و در این فرصت، مجموعه آموزش و پرورش استان با استفاده از ظرفیت مدیران مدارس، شهرستانها و مناطق و سایر دستگاههای همکار، آخرین اقدامات و برنامههای پیشبینیشده در طرح مهر را دنبال میکند.
برگزاری مانور بازگشایی مدارس از ۲۰ شهریور
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر آموزش و پرورش استان ادامه داد: در چارچوب برنامه زمانبندی پروژه مهر، از ۲۰ تا ۲۵ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس در شهرستانها و مناطق استان برگزار میشود و آخرین وضعیت آمادگی مدارس در بخشهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
موسوی گفت: این مانور فرصتی برای شناسایی و رفع نواقص احتمالی و اطمینان از آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی است و تلاش میشود هیچ موضوعی که میتواند روند بازگشایی مطلوب مدارس را تحت تأثیر قرار دهد، بدون پیگیری باقی نماند.
تحویل کتابهای درسی از ۲۱ شهریور
وی با اشاره به برنامه تحویل کتابهای درسی گفت: کتابهای درسی دانشآموزان از ۲۱ شهریورماه از طریق مدارس تحویل خواهد شد تا دانشآموزان با آمادگی و دسترسی به منابع آموزشی مورد نیاز، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبتنام
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر رعایت حقوق خانوادهها در فرآیند ثبتنام تأکید کرد و گفت: دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام دانشآموزان در مدارس ممنوع است و خانوادهها نباید برای ثبتنام فرزندان خود تحت فشار مالی قرار گیرند.
موسوی افزود: مدارس موظف هستند فرآیند ثبتنام را در چارچوب ضوابط و مقررات انجام دهند و از مطالبه هرگونه وجه غیرمجاز از خانوادهها خودداری کنند.
لباس فرم سال گذشته قابل استفاده است
وی درباره لباس فرم دانشآموزان نیز گفت: دانشآموزانی که لباس فرم جدید ندارند، الزامی به خرید لباس جدید ندارند و در صورت مناسب و قابل استفاده بودن لباس فرم سال گذشته، میتوانند از همان لباس استفاده کنند.
پروژه مهر؛ نقشه راه آغاز بانشاط سال تحصیلی
موسوی با بیان اینکه پروژه مهر فراتر از یک برنامه اداری و اجرایی است، افزود: این طرح نقشه راه آموزش و پرورش برای آمادهسازی مدارس و فراهم کردن زمینه آغاز مطلوب سال تحصیلی است و هدف آن ایجاد محیطی آماده، بانشاط، ایمن و شایسته برای حضور دانشآموزان و معلمان است.
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تلاش میکند با بسیج همه ظرفیتها و مشارکت مدیران مدارس، شهرستانها و مناطق، معلمان، خانوادهها و دستگاههای همکار، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را با کمترین دغدغه و در فضایی سرشار از نشاط، امید و آرامش آغاز کند.
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر آموزش و پرورش استان از خانوادهها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مطالبه وجه غیرمجاز در فرآیند ثبتنام، موضوع را از مسیرهای قانونی و نظارتی آموزش و پرورش پیگیری و اطلاع دهند.