­ نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به چالش‌های تأمین انرژی در فصل پیش‌رو، بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای تأمین گاز پایدار، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده پالایشگاهی و تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور تأکید کرد.

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رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به پیگیری‌های مستمر کمیسیون انرژی مجلس در جلسات با وزیر نفت، افزود: وضعیت تأمین گاز برای بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی در زمستان پیش‌رو، اولویت نخست کشور است و باید از هم‌اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از ناترازی‌ها اتخاذ شود.

­وی­ در خصوص وضعیت بنزین نیز گفت: مدیریت همزمان تولید و مصرف بنزین از ضرورت‌های فعلی است؛ اگرچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته، اما راهکار نهایی در کاهش مصرف بنزین، حرکت به سمت تنوع‌بخشی به سبد سوخت با تکیه بر CNG، LPG و خودرو‌های برقی است.

­­ نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی­ افزود: در حوزه LPG اقدامات کافی صورت نگرفته و نیازمند تدبیر ویژه است.

سنگدوینی­­ در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آسیب‌های واردشده به چهار پالایشگاه کشور، تأکید کرد: دولت و وزارت نفت باید برای جلوگیری از کاهش تولید و جبران سریع ظرفیت‌های از دست‌رفته برنامه‌ریزی عملیاتی کنند.

وی در خصوص تأمین گاز طبیعی نیز افزود: از حدود ۲۰۳ میلیون مترمکعب ظرفیت، بخش عمده‌ای بازگشته است؛ با این حال برای تأمین مابقی ظرفیت باید تدابیر لازم اندیشیده شود و در صورت تداوم محدودیت‌ها، اولویت‌بندی گازرسانی به استان‌ها در بخش‌های مختلف ضروری است.

­نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی­ در پایان با تأکید بر نقش حیاتی صرفه‌جویی، خاطرنشان کرد: همان‌طور که مدیریت مصرف در شبکه برق نتایج مطلوبی به همراه داشت، عبور از زمستان پیش‌رو نیز در گرو مدیریت هوشمندانه مصرف در بخش گاز و همراهی مردم است.