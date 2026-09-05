به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی در روز دوشنبه استان‌های گیلان، نیمه غربی مازندران و نواحی شمالی و نوار شرقی اردبیل را در بر می‌گیرد و در روز سه‌شنبه نیز فعالیت آن در استان‌های گیلان، مازندران و مناطق غربی استان گلستان متمرکز و تشدید خواهد شد.

سازمان هواشناسی با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی، شکستن درختان کهنسال و آسیب به سازه‌های موقت، نسبت به خطرات ناشی از سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داده است.

این سازمان به شهروندان و مسافران اکیداً توصیه کرده است از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب پرهیز کنند و تا حد امکان از سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی در این مناطق خودداری نمایند.