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سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی و رگبار شدید باران در استانهای شمالی کشور از امروز تا فردا خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی در روز دوشنبه استانهای گیلان، نیمه غربی مازندران و نواحی شمالی و نوار شرقی اردبیل را در بر میگیرد و در روز سهشنبه نیز فعالیت آن در استانهای گیلان، مازندران و مناطق غربی استان گلستان متمرکز و تشدید خواهد شد.
سازمان هواشناسی با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد محورهای مواصلاتی، شکستن درختان کهنسال و آسیب به سازههای موقت، نسبت به خطرات ناشی از سیلابی شدن مسیلها هشدار داده است.
این سازمان به شهروندان و مسافران اکیداً توصیه کرده است از توقف و اتراق در حاشیه رودخانهها، مسیلها و کانالهای انتقال آب پرهیز کنند و تا حد امکان از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی در این مناطق خودداری نمایند.