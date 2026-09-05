به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده اضافه دریافتی مشاور املاک رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و متهم را به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از واحد صنفی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.