به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: یکی از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر، توسعه خدمات و تقویت حضور این جمعیت در نقاط مختلف استان است تا در زمان بروز حوادث، ظرفیت‌های امدادی با سرعت و آمادگی بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

مهدی محمدپور افزود: این مجموعه می‌تواند به پایگاهی برای تربیت و سازماندهی نیرو‌های امدادی، آموزش همگانی، جذب و ساماندهی داوطلبان، فعالیت جوانان و توسعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی در شهرستان تبدیل شود.

وی گفت: حضور نیرو‌های آموزش‌دیده و سازماندهی‌شده در کنار ظرفیت‌های مردمی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر حوادث دارد و تلاش می‌کنیم با فعال‌سازی ظرفیت جوانان، داوطلبان و امدادگران عشق‌آباد، شبکه امدادی هلال‌احمر را در این منطقه بیش از گذشته تقویت کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با تأکید بر اینکه هلال‌احمر متعلق به مردم و متکی بر مشارکت مردم است، افزود: ظرفیت‌های مردمی سرمایه ارزشمندی برای جمعیت هلال‌احمر هستند و راه‌اندازی نمایندگی در عشق‌آباد فرصت مناسبی برای شناسایی و استفاده از توان خیرین، داوطلبان، جوانان و نیرو‌های علاقه‌مند به فعالیت‌های بشردوستانه فراهم می‌کند.