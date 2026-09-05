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دفتر نمایندگی جمعیت هلالاحمر در شهرستان عشقآباد با هدف دسترسی مردم منطقه به خدمات هلالاحمر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: یکی از اولویتهای جمعیت هلالاحمر، توسعه خدمات و تقویت حضور این جمعیت در نقاط مختلف استان است تا در زمان بروز حوادث، ظرفیتهای امدادی با سرعت و آمادگی بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
مهدی محمدپور افزود: این مجموعه میتواند به پایگاهی برای تربیت و سازماندهی نیروهای امدادی، آموزش همگانی، جذب و ساماندهی داوطلبان، فعالیت جوانان و توسعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی در شهرستان تبدیل شود.
وی گفت: حضور نیروهای آموزشدیده و سازماندهیشده در کنار ظرفیتهای مردمی، نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری جامعه در برابر حوادث دارد و تلاش میکنیم با فعالسازی ظرفیت جوانان، داوطلبان و امدادگران عشقآباد، شبکه امدادی هلالاحمر را در این منطقه بیش از گذشته تقویت کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تأکید بر اینکه هلالاحمر متعلق به مردم و متکی بر مشارکت مردم است، افزود: ظرفیتهای مردمی سرمایه ارزشمندی برای جمعیت هلالاحمر هستند و راهاندازی نمایندگی در عشقآباد فرصت مناسبی برای شناسایی و استفاده از توان خیرین، داوطلبان، جوانان و نیروهای علاقهمند به فعالیتهای بشردوستانه فراهم میکند.