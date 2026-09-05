پیکر مصطفی واحدی و محمد عبادیانی دو تن از هنرمندان متوفی در سانحه رانندگی در جاده شاهرود - مجن، با حضور خانواده و هنردوستان در شاهرود تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود (مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمد عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش حوزه هنری شاهرود و مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود) جان باختند و یک نفر مصدوم شد. این افراد در حال بازگشت از ماموریت کاری بودند.

صبح امروز مراسم وداع با پیکر زنده یاد مصطفی واحدی و زنده یاد محمد عبادیانی در محل کار آنها واقع در حوزه هنری شاهرود برگزار شد و خانواده و هنردوستان ، پیکرها را تا خانه ابدی آنها در آرامستان وادی السلام شاهرود مشایعت کردند و به خاک سپردند.

این آیین با حضور قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی، فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان و شاهرود، هنرمندان و قشر‌های مختلف مردم از مسجد و حسینیه مدرسه قلعه تا خیابان ۱۵ خرداد شاهرود برگزار شد

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد بانو مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری شاهرود نیز روز جمعه ۱۳ شهریور با حضور خانواده و اهالی هنر از مسجد حضرت ابوالفضل شاهرود برگزار شد و در خانه ابدیش واقع در مزار محله باغزندان آرام گرفت.

مصطفی واحدی متولد ۱۳۶۶ مسئولیت‌هایی همچون دبیری جشنواره فیلم عمار در استان سمنان، دبیری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود، مسئولیت بنیاد علوی در استان سمنان و مسئولیت مجمع مطالبه‌گران استان سمنان را در کارنامه دارد.

محمدرضا عبادیانی متولید ۱۳۵۸ کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر بود.

شادروان مریم سادات میرحسینی متولد ۱۳۶۵ از سال ۱۳۸۲ فعالیت در رشته داستان نویسی را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۰ وارد حوزه هنری شاهرود شد.

از این نویسنده، کتاب‌های مجموعه داستان "مادر‌ها و مادربزرگ‌هایی شبیه من" و رمان "هوراش" منتشر شده است. وی دارای مقام‌های متعدد کشوری و استانی در داستان نویسی است.