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فرماندار هریس در جلسه کارگروه اشتغال بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی این شهرستان و رفع موانع پیشروی آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی اظهار کرد: پیگیری و رفع مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود؛ چرا که حمایت از بخش خصوصی تنها راه نجات اقتصاد است.
وی افزود: باید برای راهاندازی و توسعه دو شهرک صنعتی جدید در شهرستان هریس تلاش کنیم و رفع موانع و تأمین سریع زیرساختهای مورد نیاز این شهرکها در رأس برنامهها قرار گیرد.
فرماندار هریس همچنین با تأکید بر ظرفیتهای گردشگری شهرستان گفت: باید استعدادهای جوان در حوزه گردشگری را شناسایی و از آنها حمایت کنیم تا زمینه برای ایجاد اشتغال و رونق این بخش فراهم شود.
عبدالهی خاطرنشان کرد: هر سرمایهگذاری که منجر به ایجاد اشتغال شود، قابل احترام است و باید با دیدی باز و رویکردی حمایتی با سرمایهگذاران برخورد کنیم.