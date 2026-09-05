به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی اظهار کرد: پیگیری و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود؛ چرا که حمایت از بخش خصوصی تنها راه نجات اقتصاد است.

وی افزود: باید برای راه‌اندازی و توسعه دو شهرک صنعتی جدید در شهرستان هریس تلاش کنیم و رفع موانع و تأمین سریع زیرساخت‌های مورد نیاز این شهرک‌ها در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.

فرماندار هریس همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گفت: باید استعداد‌های جوان در حوزه گردشگری را شناسایی و از آنها حمایت کنیم تا زمینه برای ایجاد اشتغال و رونق این بخش فراهم شود.

عبدالهی خاطرنشان کرد: هر سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد اشتغال شود، قابل احترام است و باید با دیدی باز و رویکردی حمایتی با سرمایه‌گذاران برخورد کنیم.