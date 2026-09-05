چهل و نهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم،پاسداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان با معرفی برترین ها در بروجرد پایان یافت.



به گزارش چهل ونهمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن کریم پاسداشت رهبر شهید امت و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، با معرفی نفرات برتر در بروجرد پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

در این دوره از رقابت ها، ۹۰ نفر از برگزیدگان خواهر و برادر از سراسر استان لرستان در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال ، در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم ،اذان و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت پرداختن د.





همچنین برگزیدگان مسابقات استانی قرآن کریم به عنوان نمایندگان استان لرستان، جواز حضور در مسابقات مرحله کشوری را که در تهران برگزار خواهد شد، کسب کردند.

در آیین اختتامیه، از فعالان ممتاز عرصه قرآن و خانواده های شهدای جنگ ۱۲روزه و رمضان با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.