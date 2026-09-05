در نشست مشترک مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی سال ۱۴۰۵ تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نشست مشترک مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران، بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی سال ۱۴۰۵ تأکید شد.

رضا نوروزی ترکمانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران و علیرضا یوسف‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، در نشستی مشترک در محل شهرک صنعتی شماره ۲ ساری، روند صدور اسناد مالکیت و شناسایی موانع موجود در این مسیر را بررسی کردند.

یوسف‌نژاد در این نشست با قدردانی از تعامل سازنده اداره کل ثبت اسناد و املاک، از صدور ۵۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای شهرک صنعتی مرزن‌آباد چالوس در هفته گذشته خبر داد.

وی این اقدام را نتیجه همکاری نزدیک میان دو مجموعه دانست و تأکید کرد که هدف از این نشست، شناسایی موانع و برنامه‌ریزی برای تسریع در صدور اسناد سایر شهرک‌های صنعتی استان است.

رضا نوروزی ترکمانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، با اشاره به اهمیت شهرک‌های صنعتی در چرخه تولید و رونق اقتصادی کشور، تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی، یکی از چهار تکلیف کلیدی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۴۰۵ است که با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پایان بر استمرار تعاملات دوجانبه برای رفع موانع اداری و تسهیل در روند صدور اسناد تأکید کرد تا با تقویت زیرساخت‌های قانونی، مسیر رشد صنایع استان هموارتر شود.