دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف از همکاری‌های آموزشی و فرهنگی برقراری ارتباط راهبردی، آشنایی متقابل و بررسی زمینه‌های آغاز همکاری‌های نوین میان نهاد‌های بین‌المللی و نظام آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین نشست مشترک دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران و رئیس مؤسسه آموزشی اکو با محوریت توسعه تعاملات چندجانبه و بررسی زمینه‌های آغاز همکاری‌های نوین میان نهاد‌های بین‌المللی و نظام آموزشی برگزار شد.

محمد سلیمی دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران گفت: این نشست با هدف برقراری ارتباط راهبردی، آشنایی متقابل و بررسی زمینه‌های آغاز همکاری‌های نوین میان نهاد‌های بین‌المللی و نظام آموزشی تشکیل گردید.

سلیمی در این گفت‌وگوی برخط، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد بستر تبادل نظر مشترک، بر نقش حیاتی دیپلماسی آموزشی و اهمیت توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی میان کشور‌های منطقه و جهان اسلام تأکید کردند.

بررسی ظرفیت‌های مشترک میان کمیسیون ملی آیسسکو، وزارت آموزش و پرورش و مؤسسه آموزشی اکو از جمله مهم‌ترین محور‌های این نشست بود؛ در همین راستا، بر لزوم هم‌افزایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کشور‌های عضو اکو جهت طراحی و پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های جامع آموزشی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی تأکید شد.

همچنین در پایان این نشست، مسئولان دو مجموعه با اشاره به وجود اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی میان کشور‌های عضو، بر استمرار رایزنی‌های سازنده، تبادل تجربیات موفق آموزشی و فراهم‌سازی سازوکار‌های لازم جهت تدوین برنامه‌های مشترک و بلندمدت در آینده نزدیک توافق کردند.